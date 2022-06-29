«СКА-Хабаровск» пополнил состав экс-игроком «Алании»

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 27-летним крайним защитником Рустамом Сосрановым. Соглашение футболиста с хабаровчанами рассчитано на два года. Сосранов будет выступать за новую команду под 13-м номером.
В сезоне-2021/22 Рустам Сосранов играл за владикавказскую «Аланию». Он пришёл в команду в летнее межсезонье и провёл 21 матч – 19 в ФНЛ и 2 в Кубке. Ранее он выступал за СКА из Ростова-на-Дону, химскинский «Олимп» и «Олимп-Долгопрудный».
«СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне финишировал в таблице четвёртым, набрав 65 очков в 38 матчах. В стыковых матчах за право выхода в РПЛ хабаровчане уступили «Химкам». В преддверии нового сезона клуб объявил о назначении новым главным тренером Романа Шаронова, в последнее время работавшего в тренерском штабе кипрского «Пафоса».
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