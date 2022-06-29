Рафа Маркес может возглавить вторую команду «Барселоны» вместо Серхи Бархуана

Серхи Бархуан покинул пост главного тренера «Барселоны Б» (со следующего сезона – «Барселона Атлетик») и в ближайшее время получит другую должность в структуре футбольного департамента клуба, сообщил официальный сайт сине-гранатовых.
50-летний специалист возглавлял вторую команду «Барселоны» с июля 2021 года. В ходе сезона-2021/22 ему также приходилось исполнять обязанности главного тренера «Барселоны» после отставки Рональда Кумана, прежде чем было объявлено о назначении Хави. Затем Серхи вернулся к работе с «Барсой Б».
Напомним, Бархуан – воспитанник «Барселоны». В бытность игроком он провёл в составе команды 382 матча, забил 11 голов и отдал 23 результативные передачи. Завершал карьеру защитник в начале 2000-х в составе мадридского «Атлетико».
Уже известно имя вероятного преемника Серхи. По сведениям Mundo Deportivo, всё указывает на то, что на смену Бархуану придёт ещё один экс-футболист «Барселоны» Рафа Маркес. За плечами у мексиканца 242 игры в составе сине-гранатовых. По завершении карьеры он работал спортивным директором «Атласа» из Гвадалахары и юношеским тренером в испанском клубе «Алькала». Издание отмечает, что у Маркеса хорошие личные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Хави.
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