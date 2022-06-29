«Эвертон» намерен заполучить Стивена Бергвейна

«Эвертон» намерен заполучить нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Стивена Бергвейна, сообщает DE Telegraaf.
По информации источника, клуб уже сделал предложение по игроку сборной Нидерландов. Сообщается, что данное предложение удовлетворяет сам «Тоттенхэм» и команда готова расстаться с футболистом. Их полностью устраивает сумма, которую предложил клуб из Ливерпуля.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.
Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
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