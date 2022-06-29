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«Эвертон» намерен заполучить Стивена Бергвейна

«Эвертон» намерен заполучить Стивена Бергвейна
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«Эвертон» намерен заполучить нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Стивена Бергвейна, сообщает DE Telegraaf.

По информации источника, клуб уже сделал предложение по игроку сборной Нидерландов. Сообщается, что данное предложение удовлетворяет сам «Тоттенхэм» и команда готова расстаться с футболистом. Их полностью устраивает сумма, которую предложил клуб из Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.

Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.

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