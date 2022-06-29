Минамино прокомментировал переход в «Монако»

Японский нападающий Такуми Минамино прокомментировал свой переход из «Ливерпуля» в «Монако».



«Большая радость присоединиться к «Монако». Я счастлив стать частью проекта этого клуба, который совсем недавно дважды смог финишировать в тройке лидеров чемпионата и стать одной из самых узнаваемых команд увлекательнейшей Лиги 1. Я с нетерпением жду возможности познакомиться со своими одноклубниками и сделаю всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Минамино пресс-служба клуба.



Ранее «Монако» объявил о переходе Минамино из «Ливерпуля». Японский форвард заключил контракт с монегасками, рассчитанный до июня 2026 года. За «Ливерпуль» Минамино играл с 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и забил три гола.

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