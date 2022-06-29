Тухель хотел бы видеть Неймара в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель хотел бы видеть бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в своём клубе, сообщает Sky Sport Deutschland.
Также источник рассказал, что свм парижский клуб готов расстаться со звёздным игроком. У трансфера есть две главные преграды – зарплата бразильца и его нежелание менять клуб в текущее трансферное окно. Переговоры по поводу трансфера на данном этапе не начинались.
Бразилец перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. В 2021 году Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона-2024/2025. За время своего пребывания в клубе он сыграл менее 50% возможного игрового времени.
В сезоне-2021/2022 футболист провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
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