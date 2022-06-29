Бэйл дебютирует в МЛС в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Новичок «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл дебютирует за свой новый клуб 8 июля в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ожидается, что 32-летний валлиец присоединится к основной группе игроков в начале июля, чтобы подготовиться к поединку с «Гэлакси». Генеральный директор клуба Джон Торрингтон считает, что калифорнийский клуб представляет собой «уникальную возможность» для Бэйла — это то, что ему нужно для нового шага в его карьере.

Напомним, в прошлом сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Гарет стал игроком «Королевского клуба» в 2013 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн.

Напомним, что ранее клуб из Лос-Анджелеса объявил о продлении контракта с Карлосом Вела и подписал Джорджио Кьеллини.