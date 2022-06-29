Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» в ближайшие две недели, сообщает Diario Sport.



По информации источника, игрок не хочет начинать предсезонные сборы с клубом из Мюнхена. Также сообщается, что Жоан Лапорта пообещал Левандовскому сделать всё, чтобы трансфер осуществился.



По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер групповой стадии Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала.



В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.