Поражение Серены Уильямс, жуткая травма Ничушкина. Главное к утру

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в первом же матче Уимблдона, стали известны подробности травмы российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, бразильский защитник «Галатасарая» Маркао предпочёл другой клуб «Зениту». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Вернувшаяся в тур Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022.

2. The Athletic о травме: Ничушкин даже не мог надеть конёк без помощи медицинского персонала.

3. Защитник «Галатасарая» Маркао не перейдёт в «Зенит». Его выбор — «Севилья».

4. Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы.

5. В «Спартаке» отреагировали на информацию, что «Евраз» может купить клуб.

6. ESPN: Овечкин не всегда будет элитным, он не может в одиночку тащить «Вашингтон» к Кубку.

7. Легкоатлетка Дарья Клишина стала мамой.

8. Кирьос признался, что плюнул в сторону фаната на Уимблдоне. Ник оправдал свои действия.

9. Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом».

10. Лукаку в ближайшие часы прилетит в Милан для медобследования и подписания контракта.