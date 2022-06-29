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Клопп сказал «Ливерпулю» сделать крупное предложение «Боруссии» по Беллингему

Клопп сказал «Ливерпулю» сделать крупное предложение «Боруссии» по Беллингему
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал боссам клуба, чтобы они подготовили официальное предложение дортмундской «Боруссии» по Джуду Беллингему. Сумма трансфера может составить £87 (€ 100 млн).

Беллингем является приоритетной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы рассматривают его как потенциальную замену 33-летнему капитану Джордану Хендерсону, сообщает у себя в Твиттере американский журналист Даниель Виктор.

20 июля футболист перешёл в дортмундский клуб за € 23 млн, став самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола. Беллингем взял себе 22 номер, под которым выступал в «Бирмингеме».

В сезоне-2021/2022 Беллингем провёл 43 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. В 2020 году полузащитник дебютировал за сборную Англии.

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