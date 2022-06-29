Клопп сказал «Ливерпулю» сделать крупное предложение «Боруссии» по Беллингему

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал боссам клуба, чтобы они подготовили официальное предложение дортмундской «Боруссии» по Джуду Беллингему. Сумма трансфера может составить £87 (€ 100 млн).
Беллингем является приоритетной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы рассматривают его как потенциальную замену 33-летнему капитану Джордану Хендерсону, сообщает у себя в Твиттере американский журналист Даниель Виктор.
20 июля футболист перешёл в дортмундский клуб за € 23 млн, став самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола. Беллингем взял себе 22 номер, под которым выступал в «Бирмингеме».
В сезоне-2021/2022 Беллингем провёл 43 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. В 2020 году полузащитник дебютировал за сборную Англии.
- 29 июня 2022
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