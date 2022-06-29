«Атлетико» намерен подписать Эктора Бельерина
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Мадридский «Атлетико» намерен подписать испанского защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает El Desmarque.
Источнику известно, что клуб из Мадрида уже провёл первые переговоры с представителями игрока. Теперь «Атлетико» начнёт обсуждение трансфера с самим «Арсеналом».
Испанец принял решение покинуть клуб из Лондона. Его цель – возвращение в «Бетис». Им также интересуются «Фиорентина» и «Рома», но он эти варианты даже не рассматривает.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» вряд ли захотят разрывать контракт с Бельерином. Защитник оказался в английской команде в 2011 году, перейдя из академии «Барселоны». В 239 матчах за команду защитник забил девять голов и отдал 29 результативных передач.
Новость по темеБельерин намерен вернуться в «Бетис»
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