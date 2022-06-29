Действующие чемпионки Европы обыграли сборную Беларуси в матче отбора женского ЧМ-2023

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года женская сборная Нидерландов встречалась с командой Беларуси. Игра прошла на стадионе «Твенте» в Энсхеде (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 13-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Нидерландов Джилл Рорд. На 59-й минуте футболистка Аник Наувен упрочила преимущество нидерландской команды. На 85-й минуте итоговый счёт установила нидерландская нападающая Линет Беренстейн.



Сборная Нидерландов набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С отбора ЧМ-2023. Беларусь (7) — на третьем месте. Соперниками сборных Нидерландов и Беларуси по группе являются команды Исландии (15), Чехии (5) и Кипра (1).