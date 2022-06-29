Полиция задержала фанатов «Бока Хуниорс» за проявление расизма в матче Кубка Либертадорес

Трое болельщиков «Бока Хуниорс» были арестованы после матча 1/8 финала Кубка Либертадорес — 2022 с клубом «Коринтианс» (0:0), сообщает UOL.



По информации источника, двоим фанатам предъявлены обвинения в оскорблениях на расовой почве. Ещё один болельщик продемонстрировал нацистский жест, находясь на трибунах. Ещё трое фанатов также были задержаны и доставлены в полицейский участок, однако позже были отпущены из-за отсутствия существенных доказательств противоправных действий. Правонарушители были идентифицированы при содействии клуба «Коринтианс», который предоставил видеоматериалы.



Напомним, ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес — 2022 «Бока Хуниорс» — «Коринтианс» состоится 5 июля в Аргентине.