Себальос: Анчелотти попросил у меня прощения, и это делает ему честь

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался о будущем в испанском клубе, а также рассказал о разговоре с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.



«Когда начнётся предсезонная подготовка, будет видно. Я поговорю с Карло Анчелотти, чтобы узнать, чего он хочет. После этого приму решение о своём будущем.



Что касается прошлого сезона, тренер попросил у меня прощения, потому что не дал мне того игрового времени, которое я должен был получить. Это делает ему честь», — приводит слова Себальоса Marca со ссылкой на Deportes Cuatro.



Напомним, в минувшем сезоне Себальос принял участие в 11 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что полузащитник покинет мадридский клуб летом.