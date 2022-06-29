Себальос: Анчелотти попросил у меня прощения, и это делает ему честь

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался о будущем в испанском клубе, а также рассказал о разговоре с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.
«Когда начнётся предсезонная подготовка, будет видно. Я поговорю с Карло Анчелотти, чтобы узнать, чего он хочет. После этого приму решение о своём будущем.
Что касается прошлого сезона, тренер попросил у меня прощения, потому что не дал мне того игрового времени, которое я должен был получить. Это делает ему честь», — приводит слова Себальоса Marca со ссылкой на Deportes Cuatro.
Напомним, в минувшем сезоне Себальос принял участие в 11 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что полузащитник покинет мадридский клуб летом.
- 29 июня 2022
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