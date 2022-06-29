Данил Хромов продлил контракт с «Ростовом» и перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

«Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Данилом Хромовым.



Новое соглашение 19-летнего капитана молодёжной команды ростовчан с клубом рассчитано на три года. После продления контракта Хромов перешёл на правах аренды в тульский «Арсенал».



«Желаем успешных выступлений и ждём в нашем клубе», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Напомним, Хромов — воспитанник «Ростова». В сезоне-2021/2022 19-летний нападающий принял участие в 26 матчах молодёжного чемпионата России за «Ростов» и забил 14 голов.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо».