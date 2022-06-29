Ромелу Лукаку: очень рад вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра перед заключением контракта с «Интером».



«Я очень рад вернуться в «Интер», — по прибытии в Италию сказал Лукаку, слова которого приводит журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал за миланский «Интер». В прошлом сезоне бельгийский форварда принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



По итогам минувшего сезона «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан».

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