Ал. Мостовой: Мозес и сам не против уехать из России, а разговоры про жену — отговорки

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса. Он выразил уверенность, что нигериец и сам хочет покинуть российский клуб. Кроме того, экс-игрок поделился мнением о том, что называемые причины отсутствия на сборах являются лишь отговорками.
«Знаю, что пошли новости, якобы жена сказала Мозесу не возвращаться в Россию, запрещает ему. Думаю, Мозес и сам не против уехать. Я за свою футбольную жизнь столько видел разных историй, когда люди не возвращались в команду, не хотели. Это всё поиск причин, отговорки.
Ещё в первый день, когда Мозес не приехал на сбор, не выходил на связь, я сказал, что это звоночек для «Спартака». Мозес один из лучших в «Спартаке», поэтому это весомая потеря. Другое дело, что потери везде и у всех. Айртон ушёл, и никто его уже не вспоминает. Всё выравнивается. «Спартаку» надо оперативно искать замену, но найдут ли быстро среди русских? Я вот не знаю. Кого я вижу на замену, сказать с ходу трудно, но в «Спартаке» и так есть неплохой выбор футболистов. Надо кому-то проявлять себя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 29 июня 2022
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