Матео Кассьерра проходит медосмотр перед переходом в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург, сообщает агент игрока Мартин Араоз на своей странице в социальных сетях.
Прямо сейчас колумбийский футболист проходит медицинский осмотр перед заключением контракта с «Зенитом».
Фото: соцсети Мартина Араоза
Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн и заключит с игроком контракт по схеме «3+1». Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022. «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
- 29 июня 2022
-
11:55
-
11:34
-
11:23
-
11:19
-
11:08
-
10:56
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
10:11
-
10:11
-
10:06
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
08:58
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:18
-
07:52
-
07:22
-
07:11
-
07:02
-
06:59
-
06:42
-
06:13
-
06:05
-
06:04
-
05:49
-
05:39
-
05:32