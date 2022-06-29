Чернышов: в Индии зарплаты как в ФНЛ. В Суперлиге зарплаты сопоставимы с нижней частью РПЛ

Российский тренер Андрей Чернышов, который возглавляет индийский футбольный клуб «Мохаммедан», рассказал об уровне зарплат в этом национальном первенстве. Он сопоставил получаемые суммы с соответствующими цифрами в РПЛ и ФНЛ. Специалист заявил, что больше всего в чемпионате Индии получают иностранные игроки.
«Зарплаты на уровне ФНЛ. В Суперлиге зарплаты сопоставимы с нижней частью РПЛ. В некоторых командах есть иностранные футболисты из Англии или Испании, которые, по слухам, и в нашей лиге зарабатывают очень прилично. В Суперлиге иностранцы зарабатывают деньги, которые платят не в топ-клубах РПЛ, но, например, в середняках», — цитирует Чернышова Sports.ru.
Чернышов пришёл в «Мохаммедан» весной 2021 года и успел добиться серьёзных успехов. Впервые за 40 лет он привёл клуб к чемпионству в Калькуттской футбольной лиге.
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