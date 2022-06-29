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Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию

Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию, сообщает пресс-служба организации. Ранее сам функционер сообщал, что он подал все необходимые документы, чтобы покинуть исполком, а также пост главы ЭСК. Также Хачатурянц перестал быть членом бюро исполкома.

«Также экс-президент РПЛ перестал быть членом бюро исполкома. Российский футбольный союз благодарит Ашота Рафаиловича за работу и желает успехов. Выборы в исполком на освободившееся место состоятся на ближайшей конференции РФС», — говорится в сообщении организации.

Ашот Хачатурянц занял пост исполняющего обязанности президента РПЛ осенью 2021 года. В ноябре он официально занял место президента.

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