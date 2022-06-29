Руди Гарсия стал главным тренером клуба «Аль-Наср»

Бывший тренер «Лиона» и «Ромы» Руди Гарсия возглавил «Аль-Наср», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии. Детали соглашения клуба с 58-летним тренером не сообщаются.



«Председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль Муаммар заключил контракт с французским специалистом Руди Гарсией, который будет работать с основной командой клуба. Желаем ему успехов в работе», — говорится в сообщении пресс-службы команды из Саудовской Аравии.



Напомним, ранее Гарсия работал в таких клубах, как «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Рома», «Марсель», «Лион» и в других.

По итогам сезона-2021/2022 «Аль-Наср» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Чемпионом страны стал «Аль-Хиляль».