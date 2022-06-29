«Зенит» объявил об обмене Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

Пресс-служба «Зенита» объявила о достижении договорённости с «Коринтиансом» о двусторонней аренде игроков. Нападающий санкт-петербургского клуба Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс», а вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан пополнят состав «Зенита».
Арендное соглашение вступит в силу в середине июля текущего года. Тогда игроки «Коринтианса» прилетят в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и заключения личных контрактов с российским клубом.
«Сине-бело-голубые желают Юри Алберто удачи и успехов на футбольном поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала». В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
- 29 июня 2022
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