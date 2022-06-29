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Женская сборная Украины обыграла Венгрию в матче отбора ЧМ-2023

Женская сборная Украины обыграла Венгрию в матче отбора ЧМ-2023
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В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года женская сборная Украины встречалась с национальной командой Венгрии. Игра прошла на стадионе «Сталь ЗКС» в Жешуве (Польша) и завершилась победой украинской команды со счётом 2:0.

На 27-й минуте встречи счёт открыл защитница сборной Украины Дарья Кравец. В концовке встречи, на 90 минуте, полузащитница Ольга Овдийчук установила итоговый счёт.

Напомним, ранее женская сборная Украины лишилась шансов на выход в плей-офф отбора чемпионата мира 2023 года, поэтому эта встреча не имела турнирного значения. Украинская команда набрала семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Лидером группы является национальная команда Испании.

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