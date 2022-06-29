В компании «Евраз» опровергли информацию о возможном приобретении «Спартака»

В акционерном обществе «Евраз» опровергли информацию о возможном приобретении «Спартака».



«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», — приводит слова представителя компании «РБК-Спорт».



Ранее сообщалось, что компания, частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может стать владельцем московского клуба. Недавно владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», который занимал с 1994 года. Функционер стал владельцем московского клуба в 2004 году.



По итогам сезона-2021/2022 московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».