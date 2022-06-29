«Был страх за семью». Кварацхелия рассказал об уходе из «Рубина» и отъезде из России

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, как принял решение покинуть казанский клуб и уехать из России.
«24 февраля был в России. Все уже знали, что происходит. Папа позвонил, сказал. Конечно, реакция была плохая, потому что там люди умирают. Никому не может нравиться это. Испытывал страх. Я много думал об этом. Все уже сказали, что Хвича долго не уходит, и потом всё началось. Я переживал, был страх за семью, но это футбол, спорт. Думаю, они всё понимали.
Я разговаривал с Саймановым и Слуцким. Сказал, что семья — самое важное для меня. Они сказали, чтобы я поступал так, как будет лучше для меня. Было много всего, но я уже знал, что уеду. Я не мог оставаться в России. Оставалось два матча, и я сказал, что доиграю и сделаю всё для команды, потому что «Рубин» многое сделал для меня. Я очень люблю этот клуб. Эти две игры я был с клубом. Я себе сказал, что эти две игры должен сыграть, потому что будет некрасиво, если бы я просто сказал, что всё, я уезжаю. Я был с ребятами два года, не мог просто так поступить», — сказал Кварацхелия в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
- 29 июня 2022
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