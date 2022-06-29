В «Крыльях Советов» прокомментировали возвращение в команду украинца Иванисени

В «Крыльях Советов» прокомментировали возвращение в команду украинского защитника Дмитрия Иванисени. Пресс-служба клуба отметила, что футболист отнёсся к делу профессионально, не отвлекался на сторонние факторы при принятии решения. Кроме того, в команде заверили, что рассчитывают на игрока в предстоящем сезоне.



«Дмитрий Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.



Иванисеня до перехода в «Крылья Советов» выступал за украинскую «Зарю». В минувшем сезоне защитник провёл 17 матчей, не отметившись результативными действиями.