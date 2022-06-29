Агент Кварацхелии: у Хвичи был предварительный контракт с «Ювентусом»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщил, что у игрока был заключён предварительный контракт с туринским «Ювентусом».



«У Хвичи был предварительный контракт с «Ювентусом», но произошёл уход спортивного директора клуба Фабио Паратичи. Если бы Фабио не покинул «Ювентус», Хвича был бы там. Во всяком случае, был предварительный контракт.



Что касается «Милана», общались со спортивным директором Массарой, но они думали. Предложения не было. После ухода Паратичи в «Тоттенхэм» хотели взять туда Хвичу в аренду, но мы не согласились. Сам футболист был против аренды. Серьёзное предложение поступило от «Наполи», — сказал Джугели в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.