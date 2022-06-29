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Кавазашвили — о бразильском вратаре в «Зените»: у кого деньги, тот и пан!

Кавазашвили — о бразильском вратаре в «Зените»: у кого деньги, тот и пан!
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Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили оценил переход бразильского вратаря «Коринтианса» Ивана Куарежмы да Силвы в «Зенит». Он заявил, что команда из Санкт-Петербурга вправе выбирать самостоятельно футболистов, которые пополняют её состав. Кроме того, экс-голкипер отметил, что никогда раньше не слышал про Ивана.

«Они знают, кого берут, видели его. Они считают, что этот человек будет стоять в «Зените» нормально. Они не должны этого делать? Или должны покупать только наших вратарей? Хозяин – барин. У кого деньги, тот и пан! Может ли стать таким же знаковым для России вратарём, как Гильерме? Я его в жизни ни разу не видел, не знаю этого вратаря», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, арендное соглашение, по которому Иван будет выступать за «Зенит», вступит в силу в середине июля текущего года. Вместе с ним в команду пришёл атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

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