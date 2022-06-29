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Веселые старты и подарки: прошёл первый из «Дней талантов Championat.com в «Чертаново»

Веселые старты и подарки: прошёл первый из «Дней талантов Championat.com в «Чертаново»
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Первый день просмотров юных футболистов «Дни талантов Championat.com в «Чертаново» прошёл на стадионе «Арена Чертаново». Около 300 игроков поучаствовали в спортивных тестах: беге на скорость, челночном беге, прыжках в длину и пр. Ребята также посоревновались с блогерами и получили различные призы.

На второй день юных футболистов ждут футбольные тесты, а также развлекательная программа от «Чемпионата» и Академии «Чертаново».

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