Веселые старты и подарки: прошёл первый из «Дней талантов Championat.com в «Чертаново»

Первый день просмотров юных футболистов «Дни талантов Championat.com в «Чертаново» прошёл на стадионе «Арена Чертаново». Около 300 игроков поучаствовали в спортивных тестах: беге на скорость, челночном беге, прыжках в длину и пр. Ребята также посоревновались с блогерами и получили различные призы.

На второй день юных футболистов ждут футбольные тесты, а также развлекательная программа от «Чемпионата» и Академии «Чертаново».