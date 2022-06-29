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Минамино попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Минамино попрощался с болельщиками «Ливерпуля»
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Японский нападающий «Монако» Такуми Минамино попрощался с болельщиками «Ливерпуля». Он обратился к ним со словами благодарности за поддержку, которую они ему оказывали.

«Дорогие болельщики «Ливерпуля»! Я был счастлив, когда присоединился к этой семье два года назад, но теперь пришло время уходить. Я фантастически провёл время в «Ливерпуле» и никогда не забуду ту поддержку, которую вы мне оказывали. Всего вам хорошего и прощайте», — написал Минамино в своих социальных сетях.

Напомним, на днях «Монако» сообщил о подписании контракта с Такуми Минамино. Японец подписал соглашение, которое рассчитано до 2026 года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард сыграл 11 матчей, в которых смог отличиться трижды.

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