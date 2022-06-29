Канчельскис — о вратаре «Зенита» Иване: у Бразилии два голкипера за историю. Наши не хуже

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о голкипере Иване Куарежме да Силве, который в июле перейдёт в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту». Я считаю, наши вратари не хуже! Кто сказал, что бразильские голкиперы хорошие? У них там всего два человека за всю историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари.



Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в «Зенит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.