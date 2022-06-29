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Футболистка сборной Швеции объяснила, почему показала жест любви во время матча

Футболистка сборной Швеции объяснила, почему показала жест любви во время матча
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Полузащитница сборной Швеции и клуба «Хекен» Йоханна Риттинг Канерид рассказала, почему после забитого гола в матче со сборной Бразилии показала жест любви.

«Я сложила руки в форме сердца для своей семьи, которая была там и смотрела. Я проверила, где они сидят, и увидела своего отца сразу после того, как забила гол.

Ощущение невыразимое, как будто я парю на облаках. Невероятно иметь возможность сделать это перед такой аудиторией, а также забить свой первый гол за сборную.

Я пообещала отдать свою футболку моему отцу, если смогу забить гол, и он получил её, так что я сдержала свое обещание. Он предсказал перед игрой, что я забью, и мне очень приятно, что я смогла это сделать», — приводит слова Йоханны Expressen.

Напомним, вчера, 28 июня, женская сборная Швеции со счётом 3:1 одержала победу над сборной Бразилии в товарищеском матче. Йоханна Риттинг отличилась спустя минуту после выхода на поле.

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