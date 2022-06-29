Руслан Нигматуллин рассказал, как к русским относятся в США после событий на Украине

Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин рассказал об отношении к русским в США после событий на Украине. Он заявил, что не чувствует никакого отрицательного или предвзятого отношения к своей персоне. Кроме того, экс-голкипер рассказал, как происходит общение между русскими и украинцами, которые проживают в США.



«Было определённое напряжение в первую неделю, а потом всё стало нормально. Я никак не ощущаю какой-то русофобии. Да и, надо сказать, что россияне и украинцы здесь общаются между собой вполне нормально. Нет никаких тёрок и никаких проблем. Я никогда не любил обсуждать политику, это все знают, поэтому со мной никто из моих знакомых на эти темы не говорит», — цитирует Нигматуллина Vprognoze.ru.

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