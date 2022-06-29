Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин рассказал, как к русским относятся в США после событий на Украине

Руслан Нигматуллин рассказал, как к русским относятся в США после событий на Украине
Комментарии

Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин рассказал об отношении к русским в США после событий на Украине. Он заявил, что не чувствует никакого отрицательного или предвзятого отношения к своей персоне. Кроме того, экс-голкипер рассказал, как происходит общение между русскими и украинцами, которые проживают в США.

«Было определённое напряжение в первую неделю, а потом всё стало нормально. Я никак не ощущаю какой-то русофобии. Да и, надо сказать, что россияне и украинцы здесь общаются между собой вполне нормально. Нет никаких тёрок и никаких проблем. Я никогда не любил обсуждать политику, это все знают, поэтому со мной никто из моих знакомых на эти темы не говорит», — цитирует Нигматуллина Vprognoze.ru.

Новость по теме
Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022