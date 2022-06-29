Дасаев — о бразильском вратаре «Зенита»: было бы лучше, чтобы у них играли россияне
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил трансфер бразильского голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежмы да Силвы в «Зенит». Он заявил, что давно не интересовался вратарями, которые представляют эту страну, поэтому не может объективно сравнить новичка клуба с российскими футболистами этого амплуа.
«Давно не слежу за бразильской школой. Трудно сказать лучше ли она нашей. Но было бы лучше, чтобы в «Зените» в воротах играли россияне», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто принял решение вернуться на родину. Вместо него «Коринтианс» отправил в «Зенит» двух футболистов. Одним из них стал вратарь Иван Куарежма да Силва.
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