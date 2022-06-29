Элтон Джон: «Уотфорд» в моей крови, в сердце и душе. Мы должны попытаться вернуться в АПЛ

Британский певец и бывший владелец «Уотфорда» Элтон Джон отметил, что клуб должен попытаться вернуться в английскую Премьер-лигу.



«Смотреть матчи «Уотфорда» доставляет мне большое удовольствие. Я люблю свой клуб. Конечно, случилось несчастье и мы вылетели из АПЛ, но жизнь продолжается. Я действительно хочу дать два своих последних концерта в Британии, в этом месте, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за ту любовь, которую получал на протяжении всей карьеры. Я болею за «Уотфорд» с шести лет. Никогда не думал, что стану владельцем этого клуба, не думал, что мы попадём в АПЛ. Мы прошли долгий путь. Я поддерживал эту команду во время взлётов и падений.



Я люблю «Уотфорд», потому что ты не можешь не любить то, что находится в твоей крови. «Уотфорд» в моей крови, в моём сердце и в душе. Теперь мы должны попытаться вернуться в Премьер-лигу», — приводит слова Джона Sky Sports.

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