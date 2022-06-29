Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» представила домашнюю и гостевую форму на сезон-2022/2023

«Аталанта» представила домашнюю и гостевую форму на сезон-2022/2023
Комментарии

Пресс-служба «Аталанты» представила домашние и гостевые комплекты формы команды на сезон-2022/2023.

Домашняя форма итальянского клуба выполнена в традиционных для команды цветах — чёрном и синем. Гостевая экипировка осталась белой с использованием небольших элементов чёрного и синего цветов. Форма вратарей выполнена в чёрном цвете. На груди расположены логотипы спонсоров «Аталанты» и эмблема клуба. Техническим спонсором клуба из Бергамо является компания Joma.

Домашняя форма «Аталанты» на сезон-2022/2023

Домашняя форма «Аталанты» на сезон-2022/2023

Фото: пресс-служба «Аталанты»

Гостевая форма «Аталанты» на сезон-2022/2023

Гостевая форма «Аталанты» на сезон-2022/2023

Фото: пресс-служба «Аталанты»

Форма голкиперов «Аталанты» на сезон-2022/2023

Форма голкиперов «Аталанты» на сезон-2022/2023

Фото: пресс-служба «Аталанты»

По итогам прошлого сезона «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии сезона-2021/2022 стал «Милан». Новый розыгрыш Серии А начнётся 13 августа текущего года. В матче первого тура «Аталанта» сыграет с «Сампдорией».

Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «ПСЖ» раздаёт стиль и «Барселона» в «золоте» Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «ПСЖ» раздаёт стиль и «Барселона» в «золоте»
Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022