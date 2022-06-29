«Аталанта» представила домашнюю и гостевую форму на сезон-2022/2023

Пресс-служба «Аталанты» представила домашние и гостевые комплекты формы команды на сезон-2022/2023.
Домашняя форма итальянского клуба выполнена в традиционных для команды цветах — чёрном и синем. Гостевая экипировка осталась белой с использованием небольших элементов чёрного и синего цветов. Форма вратарей выполнена в чёрном цвете. На груди расположены логотипы спонсоров «Аталанты» и эмблема клуба. Техническим спонсором клуба из Бергамо является компания Joma.
Домашняя форма «Аталанты» на сезон-2022/2023
Фото: пресс-служба «Аталанты»
Гостевая форма «Аталанты» на сезон-2022/2023
Фото: пресс-служба «Аталанты»
Форма голкиперов «Аталанты» на сезон-2022/2023
Фото: пресс-служба «Аталанты»
По итогам прошлого сезона «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии сезона-2021/2022 стал «Милан». Новый розыгрыш Серии А начнётся 13 августа текущего года. В матче первого тура «Аталанта» сыграет с «Сампдорией».
- 29 июня 2022
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