Агент: Лаутаро счастлив в «Интере», он дружен с Лукаку

Алехандро Каманьо, агент нападающего сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, рассказал, что его клиент будет рад вновь встретиться в команде с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Кроме того, он отметил, что нет причин, по которым Лаутаро мог бы покинуть стан «нерадзурри».



«Лаутаро и Ромелу близки — это точно. Лаутаро счастлив в Милане, его любят и считают лидером команды. С чего бы ему надо было уходить? Куда? Он уже на вершине», — приводит слова Каманьо Sky Sports.



Мартинес и Лукаку в сезоне-2020/2021 внесли большой вклад в победу «Интера» в Серии А. Сейчас бельгийский нападающий очень близок к возвращению в миланский клуб из «Челси» на правах аренды, так что можно ожидать воссоединения этой связки форвардов в будущем сезоне.