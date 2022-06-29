«Уфа» объявила об уходе голкипера Антона Чичкана

«Уфа» и белорусский голкипер Антон Чичкан по обоюдному соглашению сторон расторгли контракт, сообщает пресс-служба клуба.



«Антон Чичкан перешёл в нашу команду зимой 2022 года из БАТЭ. За ФК «Уфа» голкипер сыграл шесть матчей, а также провел две игры за «Уфу-молодёжную» в «М-лиге».



Футбольный клуб «Уфа» благодарит Антона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы.



По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» сначала оказалась в стыковых матчах, а затем проиграла «Оренбургу» по сумме двух встречи и вылетела в Первую лигу. Антон Чичкан занимал место в воротах после травмы основного голкипера клуба Александра Беленова. «Уфа» продолжает готовиться к старту нового сезона в Аше (Челябинская область).