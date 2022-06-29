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Михаил Кержаков объяснил, почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»

Михаил Кержаков объяснил, почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему не захотел праздновать чемпионство с санкт-петербургской командой после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

Напомним, на четвёртой минуте этой встречи Кержаков по ошибке отдал мяч полузащитнику железнодорожников Гирано Керку, после чего игрок отправил его в ворота «Зенита».

«Чувствовал себя погано. Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение», — приводит слова Кержакова Sport24.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022. Таким образом, санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не считая победу в первенстве СССР.

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