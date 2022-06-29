Зайнутдинов оценил назначение Федотова главным тренером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера красно-синих. Он также рассказал об изменившемся тренировочном процессе.
«Все приняли Владимира Федотова отлично. С первых тренировок он начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Действительно, сборы у нового тренера очень сложные: много бегаем, работаем в тренажёрном зале. Хотя они и должны быть такими.
Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Дай бог, чтобы всё у него в ЦСКА получилось лучшим образом. Я ни капли неуверенности у него не заметил, сейчас он выглядит очень уверенным тренером», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.
- 29 июня 2022
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