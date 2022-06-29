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«Торпедо» обыграло свой дубль в товарищеском матче

«Торпедо» обыграло свой дубль в товарищеском матче
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Московский футбольный клуб «Торпедо» провёл товарищеский матч с «Торпедо-2», победив со счётом 2:0, сообщает пресс-служба команды.

Встреча состоялась на поле учебно-тренировочного центра в Бронницах. Этим матчем был завершён первый сбор «Торпедо».

На 29-й минуте счёт в игре с передачи Дениса Лаптева открыл Константин Корж. Удвоил преимущество основного состава «Торпедо» игрок, находящийся на просмотре, — гол был забит на 59-й минуте.

Следующий тренировочный матч команда проведёт в понедельник, 4 июля, с клубом «СКА-Хабаровск».

Напомним, по результатам прошлого сезона ФНЛ, в котором москвичи заняли первое место, команда вышла в РПЛ. Кроме «Торпедо», повышение получили «Оренбург» и воронежский «Факел».

Новый чемпионат для московской команды начнётся 17 июля домашним матчем с «Сочи».

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