«Факел» объявил о подписании двух игроков

Воронежский «Факел» заключил контракты с полузащитниками Ильнуром Альшиным и Даниилом Черняковым, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний Ильнур Альшин вновь наденет футболку воронежского клуба спустя шесть лет. В сезонах-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 футболист играл за «Факел». На его счету 97 матчей и 12 голов в футболке воронежского клуба. Альшин также выступал за «Тосно», курский «Авангард», «Тамбов» и калининградскую «Балтику».
21-летний Даниил Черняков — воспитанник «Локомотива». Выступал за молодёжную команду московского клуба и «Локомотив-Казанку». Играет на позиции центрального полузащитника.
Напомним, в прошлом сезоне «Факел» занял второе место в ФНЛ и получил право сыграть в Премьер-Лиге. Первый матч нового чемпионата воронежский клуб проведёт 17 июля в гостях с «Краснодаром».
- 29 июня 2022
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