Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил о подписании двух игроков

«Факел» объявил о подписании двух игроков
Комментарии

Воронежский «Факел» заключил контракты с полузащитниками Ильнуром Альшиным и Даниилом Черняковым, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Ильнур Альшин вновь наденет футболку воронежского клуба спустя шесть лет. В сезонах-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 футболист играл за «Факел». На его счету 97 матчей и 12 голов в футболке воронежского клуба. Альшин также выступал за «Тосно», курский «Авангард», «Тамбов» и калининградскую «Балтику».

21-летний Даниил Черняков — воспитанник «Локомотива». Выступал за молодёжную команду московского клуба и «Локомотив-Казанку». Играет на позиции центрального полузащитника.

Напомним, в прошлом сезоне «Факел» занял второе место в ФНЛ и получил право сыграть в Премьер-Лиге. Первый матч нового чемпионата воронежский клуб проведёт 17 июля в гостях с «Краснодаром».

Новость по теме
В «Факеле» сообщили о ходе работ по подготовке стадиона клуба к сезону РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022