Игонин — о бразильце Иване: для титула «Зениту» было достаточно вратарей, которые были

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о переходе голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежмы да Силвы в клуб из Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что новый вратарь превосходит средний уровень этого амплуа в России.
«У нас в России достаточно вратарей, но, как я говорил ранее, есть Акинфеев и остальные. Что касается бразильца Ивана, надеюсь, что он как минимум выше среднего общего уровня по России. К сожалению, не довелось нам увидеть его игру, характеристики мы не знаем. Опять же, есть некие вопросы к обмену. Вариантов тоже масса, может быть, Иван тоже потом куда-то уйдёт. Повторюсь, для того, чтобы «Зениту» снова стать чемпионом, достаточно было тех вратарей, которые были», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 29 июня 2022
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