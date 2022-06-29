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«ПСЖ» предложил Ренату Саншешу контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон

«ПСЖ» предложил Ренату Саншешу контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон
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Полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш близок к согласованию условий личного контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский клуб предложил 24-летнему игроку соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на Саншеша является «Милан», однако позже стало известно о намерении парижан перехватить португальского хавбека.

Напомним, Саншеш перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В минувшем сезоне португальский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2016 года Саншеш вызывается в национальную команду Португалии.

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Источник: «ПСЖ» перехватил Саншеша у «Милана»
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