«ПСЖ» предложил Ренату Саншешу контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон

Полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш близок к согласованию условий личного контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.



По информации источника, французский клуб предложил 24-летнему игроку соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой в € 6 млн за сезон. Ранее сообщалось, что основным кандидатом на Саншеша является «Милан», однако позже стало известно о намерении парижан перехватить португальского хавбека.



Напомним, Саншеш перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В минувшем сезоне португальский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2016 года Саншеш вызывается в национальную команду Португалии.