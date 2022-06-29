Воспитанник «Спартака» Бакалюк перешёл в «Арсенал»
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Полузащитник Никита Бакалюк стал игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
21-летний хавбек прошёл все ступени школы московского «Спартака». На его счету 19 матчей в составе молодёжки столичного клуба, 77 встреч за «Спартак-2» и один матч в главной команде красно-белых. Он будет выступать за туляков под номером 80.
По итогам прошлого сезона туляки заняли последнее, 16-е место в таблице и покинули Российскую Премьер-Лигу. Ближайший матч «Арсенал» проведёт в Первой лиге — с хабаровским СКА. Встреча пройдёт 17 июля на домашней арене туляков. Начало – в 18:00 мск.
Недавно стало известно, что в клуб вернулся защитник Гиа Григалава, ранее уже защищавший цвета красно-жёлтых.
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