Агент Ивана и Мантуана не стал отвечать на вопрос о возможности «Зенита» выкупить игроков

Агент новичков «Зенита» Ивана и Мантуана Луис Фернандо Гарсия рассказал о деталях соглашения между клубами. Сегодня стало известно о переходе голкипера и полузащитника в стан сине-бело-голубых.

«Есть ли у «Зенита» опция выкупа Ивана и Мантуана? Информация исключительно между клубами», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Иван и Мантуан пополнили российский клуб в рамках арендного соглашения по Юри Алберто. Оно вступит в силу в середине июля текущего года. Тогда игроки «Коринтианса» прилетят в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и заключения личных контрактов с российским клубом.

Все три игрока, фигурирующие в сделке, имеют бразильское гражданство.