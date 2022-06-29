Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канделаки ответила на критику за призыв оформить Fan ID. Ранее об этом говорила Салихова

Канделаки ответила на критику за призыв оформить Fan ID. Ранее об этом говорила Салихова
Комментарии

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки ответила на критику в свой адрес за призыв оформить паспорт болельщика (Fan ID).

«Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика. Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?

И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.

В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и ещё сотни документов. Государство сделало всё, чтобы это было удобно.

И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов? Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех — это же круто!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Новость по теме
Зарема Салихова раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022