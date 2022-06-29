Канделаки ответила на критику за призыв оформить Fan ID. Ранее об этом говорила Салихова

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки ответила на критику в свой адрес за призыв оформить паспорт болельщика (Fan ID).



«Почитала я своих критиков по теме Fan ID — электронной карты болельщика. Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?



И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.



В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и ещё сотни документов. Государство сделало всё, чтобы это было удобно.



И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов? Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех — это же круто!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Ранее Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID.

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