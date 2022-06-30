В «Кускове» реконструируют стадион «Фрезер». Там смогут тренироваться молодые футболисты

В «Кускове» приступили к реконструкции стадиона «Фрезер». Мероприятия проводят в рамках проекта по сохранению и восстановлению лесопарка. Все спортивные объекты создадут на месте ранее существовавших площадок и пустых открытых пространств, все деревья сохранят.



Напомним, стадион «Фрезер» основали как тренировочную базу одноимённого футбольного клуба Московского завода режущих инструментов им. Калинина. С 13 до 16 лет за «Фрезер» играл знаменитый советский футболист Эдуард Стрельцов, став самым молодым участником команды.



«Смотря на состояние территории «Фрезера» сегодня, трудно представить, что здесь когда-то был стадион. В наши дни от него мало что сохранилось: входная группа и трибуны разрушены, газон на поле находится в запущенном состоянии. Волейбольная и баскетбольная площадки вышли из строя, а теннисные корты остро нуждаются в ремонте», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.



В ходе работ на территории «Фрезера» восстановят большое футбольное поле с подогревом площадью почти 7000 кв. м. Покрытие выполнят из искусственной травы.



«Этот тип покрытия входит в перечень рекомендованных Российским футбольным союзом для оснащения футбольных полей и соответствует требованиям ФИФА. Главным преимуществом такого покрытия является возможность проведения спортивных мероприятий в любое время года, а ещё одним плюсом этой площадки будет система подогрева. Также рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло, чтобы следить за ходом матча», — добавил Сергей Мельников.



На данный момент демонтированы старые элементы спортивных площадок, выполняется устройство основания футбольного поля и других спортивных объектов, ведётся монтаж систем освещения, электроснабжения, водоотведения, дренажа и обогрева футбольного поля. Рядом с основным еще оборудуют малое поле для игры в футбол, на котором зимой будут заливать каток. На месте асфальтовой площадки разместят многофункциональное поле для командных игр и площадку для стритбола. Также будут обустроены два теннисных корта, а рядом появится тренировочная площадка со стенкой для одиночной игры. спортивный павильон, беговая и велодорожка. А недалеко от «Фрезера», со стороны прилегающего участка Северо-восточной хорды создадут скейт-парк и памп-трек.



— Доступность футбола очень зависит от качества полей, — отмечает игрок ПФК «Спартак», мастер спорта по футболу, экс-игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Котов. — Реконструкция в Кускове футбольного стадиона, сохраняющего традиции времён Эдуарда Стрельцова, создаст условия для целого кластера подготовки молодых футболистов.