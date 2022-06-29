Тульский «Арсенал» объявил о подписании пяти футболистов

Сегодня, 29 июня, тульский «Арсенал» пополнил свой состав пятью новичками. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
В «Арсенал» перешли защитники Роман Мануйлов и Илья Сериков, полузащитники Никита Бакалюк и Арутюн Григорян, а также нападающий Данил Хромов.
Мануйлов присоединился к «канонирам», перейдя в клуб на правах свободного агента. Его последней командой был «СКА-Хабаровск». В прошлом сезоне защитник сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.
Сериков также пришёл в «Арсенал» как свободный агент. До этого он играл в тверской «Волге», за которую провёл в минувшем сезоне 30 матчей, забил два гола и сделал два результативных паса.
Другим новичком «канониров» стал полузащитник «Спартака» Никита Бакалюк, арендованный тульским клубом у красно-белых. В сезоне-2021/2022 хабвек провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями.
Арутюн Григорян, как и Сериков, ранее выступал за «Волгу», с которой у него по истечении прошлого сезона закончился контракт. В сезоне-2021/2022 у Григоряна 23 матча, три гола и пять передач.
Пятым подписанием «Арсенала» стал нападающий «Ростова» Данил Хромов. Туляки арендовали форварда у жёлто-синих. В минувшей кампании 19-летний футболист вышел на поле в 26 матчах молодёжного первенства и забил 14 мячей.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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