Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» минимально обыграл «Балтику», ведя 3:0 к 35-й минуте

«Спартак» минимально обыграл «Балтику», ведя 3:0 к 35-й минуте
Комментарии

Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Балтикой». Победу со счётом 3:2 одержали москвичи.

Счёт в матче спустя четыре минуты после стартового свистка открыл Михаил Игнатов. Полузащитник красно-белых отправил мяч точно в левый нижний угол. Вскоре Квинси Промес укрепил преимущество москвичей. Даниил Хлусевич с правого фланга навесил в штрафную «Балтики», где Промес выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч за линию ворот. На 35-й минуте голландец довёл счёт до разгромного.

Во втором тайме футболисты калининградцев Ян Казаев и Иван Остойич сократили разницу на табло. Красно-белые пропустили голы на 59-й и 79-й минутах соответственно.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июня 2022, среда. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 Игнатов – 4'   2:0 Промес – 8'   3:0 Промес – 35'   3:1 Казаев – 59'   3:2 Остойич – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022