«Спартак» минимально обыграл «Балтику», ведя 3:0 к 35-й минуте
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Сегодня, 29 июня, состоялся товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Балтикой». Победу со счётом 3:2 одержали москвичи.
Счёт в матче спустя четыре минуты после стартового свистка открыл Михаил Игнатов. Полузащитник красно-белых отправил мяч точно в левый нижний угол. Вскоре Квинси Промес укрепил преимущество москвичей. Даниил Хлусевич с правого фланга навесил в штрафную «Балтики», где Промес выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч за линию ворот. На 35-й минуте голландец довёл счёт до разгромного.
Во втором тайме футболисты калининградцев Ян Казаев и Иван Остойич сократили разницу на табло. Красно-белые пропустили голы на 59-й и 79-й минутах соответственно.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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