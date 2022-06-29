Клубы РПЛ выдвинули Алаеву два условия, при которых его изберут президентом лиги

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев получит пост главы турнира на постоянной основе, если выполнит условия клубов РПЛ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По информации источника, команды готовы проголосовать за Алаева при двух условиях. Первое – от Алаева требуется поддержка проведения Кубка РПЛ, а также отстаивание клубных интересов перед РФС и сохранение «независимости структуры». Второе – Алаев должен будет покинуть посты генерального секретаря РФС и главы Первой лиги. Отмечается, что Алаев является противником Кубка РПЛ.



Напомним, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ. Функционер занимал данную должность с октября 2021 года. Хачатурянц сменил на посту президента лиги Сергея Прядкина.

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